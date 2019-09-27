Охотник в Подмосковье случайно застрелил знакомого, разряжая ружье

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Житель Подмосковья случайно застрелил своего знакомого на охоте, разряжая ружье, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.

По предварительным данным следствия, подозреваемый, разряжая охотничье ружье, направил его ствол в сторону находившегося рядом с ним мужчины 1984 года рождения.

"При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в брюшную полость. Мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении главка.