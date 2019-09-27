Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T13:44Z
https://ria.ru/20190927/1559203017.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150182/86/1501828689_0:1764:3168:3546_1036x0_80_0_0_c6cd5f6c1ce44f393e1de0dffd6ca55d.jpg
РИА Новости

Охотник в Подмосковье случайно застрелил знакомого, разряжая ружье

13:44 27.09.2019
745
CC0 / byrev / DoubleРужье
Ружье
CC0 / byrev / Double
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Житель Подмосковья случайно застрелил своего знакомого на охоте, разряжая ружье, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.
По предварительным данным следствия, подозреваемый, разряжая охотничье ружье, направил его ствол в сторону находившегося рядом с ним мужчины 1984 года рождения.
"При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в брюшную полость. Мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении главка.
Следственным отделом в городе Талдом по этому факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении местного жителя 1976 года рождения. По данным СК, на допросе подозреваемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Юлия Шарко
12 сентября, 20:05РИА Новости
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
410724
Обсудить 1
Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В КБР задержали высокопоставленного полицейского, сообщил источник
РИА
Новости
Удав, найденный в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в мусорном контейнере нашли живого удава
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево задержали двух дебоширов, матерившихся в самолете
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
"Мисс Москва — 2015" рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии
Лента
новостей
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Автомобиль полиции
В Петербурге собака помогла задержать педофила
SIM-карта
Эксперт назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Воронеже мужчина погиб при осмотре водопроводных сетей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Паста карбонара
Пользователей Facebook возмутил счет японских туристок за обед в Риме
Машина Следственного комитета РФ
В Тюменской области арестовали девушку, обвиняемую в убийстве ребенка
Самолет в аэропорту Минеральные воды
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния