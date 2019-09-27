Охотник в Подмосковье случайно застрелил знакомого, разряжая ружье

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Житель Подмосковья случайно застрелил своего знакомого на охоте, разряжая ружье, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.
По предварительным данным следствия, подозреваемый, разряжая охотничье ружье, направил его ствол в сторону находившегося рядом с ним мужчины 1984 года рождения.
"При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в брюшную полость. Мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении главка.
Следственным отделом в городе Талдом по этому факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении местного жителя 1976 года рождения. По данным СК, на допросе подозреваемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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