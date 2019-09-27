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РИА Новости

ГД направит Цукербергу вопросы по исполнению Facebook российских законов

13:41 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМарк Цукерберг
Марк Цукерберг
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Марк Цукерберг. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ направит вопросы главе Facebook Марку Цукербергу относительно исполнения компанией российского законодательства, сообщил РИА Новости глава комиссии Василий Пискарев.
"Мы направим вопросы Марку Цукербергу, в России не с кем разговаривать. Они прямо в день голосования давали площадку для незаконной политической агитации. Facebook посчитал, что премьер-министр Израиля (Биньямин) Нетаньяху нарушил избирательное законодательство, и заблокировал его страницу. А здесь они представляют свою площадку, то есть это двойные стандарты... У себя закон соблюдают, а у нас, считают, нет необходимости это делать", - сказал Пискарев.
Страница Facebook
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