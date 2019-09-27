ГД направит Цукербергу вопросы по исполнению Facebook российских законов

"Мы направим вопросы Марку Цукербергу, в России не с кем разговаривать. Они прямо в день голосования давали площадку для незаконной политической агитации. Facebook посчитал, что премьер-министр Израиля (Биньямин) Нетаньяху нарушил избирательное законодательство, и заблокировал его страницу. А здесь они представляют свою площадку, то есть это двойные стандарты... У себя закон соблюдают, а у нас, считают, нет необходимости это делать", - сказал Пискарев.