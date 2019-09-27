Ряд делегаций в ОБСЕ проявили антироссийский настрой, заявили в МИД

ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Ряд делегаций на совещании ОБСЕ по правам человека, завершающемся в пятницу в Варшаве, сохраняют политизированный и антироссийский настрой, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на заключительной сессии совещания в пятницу.

"К сожалению, мероприятие показало, что у ряда делегаций сохраняется политизированный и антироссийский настрой", - сказал Лукьянцев.

"Примером служат выступления США, Канады и стран-членов ЕС, пытавшихся безосновательно обвинять Россию, в частности, в нарушении свободы собраний", - пояснил он.

По словам Лукьянцева, вменяемые России "прегрешения" предусмотрены в законодательстве этих стран. "Полиция США имеет право в определенных обстоятельствах производить аресты при массовом скоплении людей, в Канаде закреплен запрет на "стихийные" акции и полномочия полиции на жесткие действия при реальной угрозе беспорядков, во Франции установлены штрафы и тюремное заключение за проведение запрещенных манифестаций, а в Великобритании за это же правоохранителям разрешены применение физической силы и спецсредств", - заявил представитель МИД России.

Лукьянцев обратил внимание присутствующих на то, что во время завершающегося совещания ОБСЕ "свобода выражения мнения в очередной раз была серьезно испытана в ходе состоявшихся дискуссий". В частности, делегации Украины и США не раз пытались прервать представителей "неугодных" им НПО. В этой связи он от имени российской делегации выразил признательность БДИПЧ, "не позволившему ввести цензуру на площадке ОБСЕ". "Ожидаем также от руководства БДИПЧ и представителя ОБСЕ по свободе СМИ реакции в связи с решением украинских властей возбудить уголовные дела в отношении гражданского общества из Крыма за их участие в обзорном совещании", - добавил представитель МИД России.