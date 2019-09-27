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РИА Новости

Ряд делегаций в ОБСЕ проявили антироссийский настрой, заявили в МИД

13:40 27.09.2019
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© Фото : страница OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) в FacebookГлавный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
© Фото : страница OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) в Facebook
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Ряд делегаций на совещании ОБСЕ по правам человека, завершающемся в пятницу в Варшаве, сохраняют политизированный и антироссийский настрой, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на заключительной сессии совещания в пятницу.
"К сожалению, мероприятие показало, что у ряда делегаций сохраняется политизированный и антироссийский настрой", - сказал Лукьянцев.
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
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"Примером служат выступления США, Канады и стран-членов ЕС, пытавшихся безосновательно обвинять Россию, в частности, в нарушении свободы собраний", - пояснил он.
По словам Лукьянцева, вменяемые России "прегрешения" предусмотрены в законодательстве этих стран. "Полиция США имеет право в определенных обстоятельствах производить аресты при массовом скоплении людей, в Канаде закреплен запрет на "стихийные" акции и полномочия полиции на жесткие действия при реальной угрозе беспорядков, во Франции установлены штрафы и тюремное заключение за проведение запрещенных манифестаций, а в Великобритании за это же правоохранителям разрешены применение физической силы и спецсредств", - заявил представитель МИД России.
Лукьянцев обратил внимание присутствующих на то, что во время завершающегося совещания ОБСЕ "свобода выражения мнения в очередной раз была серьезно испытана в ходе состоявшихся дискуссий". В частности, делегации Украины и США не раз пытались прервать представителей "неугодных" им НПО. В этой связи он от имени российской делегации выразил признательность БДИПЧ, "не позволившему ввести цензуру на площадке ОБСЕ". "Ожидаем также от руководства БДИПЧ и представителя ОБСЕ по свободе СМИ реакции в связи с решением украинских властей возбудить уголовные дела в отношении гражданского общества из Крыма за их участие в обзорном совещании", - добавил представитель МИД России.
В Варшаве завершается двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, регулярно пытались прервать выступления представителей Крыма. До настоящего времени им это не удалось. В свою очередь, "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич на своей странице в Facebook заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку участию представителей Крыма в совещании. Кориневич также подчеркнул, что в отношении участников крымской делегации открыто уголовное производство за нарушение порядка "въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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