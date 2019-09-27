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РИА Новости

Кузнецова оценила новые законы о регулировании детского отдыха

13:39 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Принятые Госдумой законы о регулировании детского отдыха положительно скажутся на его безопасности и увеличат доступность, сказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла пакет законов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей.
"Мы неоднократно давали свои предложения, часть из них учтены, это не может не радовать... Тема летнего отдыха всегда на пике нашего интереса. Самое главное — проект не останется на бумаге и будет способствовать увеличению качества и доступности летнего отдыха для детей", — сказала Кузнецова журналистам в пятницу.
Первым законопроектом предусматривается уточнить типологию детских лагерей, расширить перечень таких организаций, уточнить полномочия Минпросвещения России в этой сфере. Кроме того, к организациям отдыха детей и их оздоровления предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, оказывающих подобные услуги. Кроме того, предлагается вести региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и установить перечень сведений, включаемых в такие реестры. Также проектом устанавливается запрет на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей для тех лиц, которые не включены в такие реестры.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
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