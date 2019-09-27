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РИА Новости

МИД рассчитывает, что США и талибы вернутся к переговорам в ближайшее время

13:38 27.09.2019 (обновлено: 14:07 27.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что США в ближайшее время вернутся за стол переговоров с движением талибов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Ситуация в Афганистане может быть урегулирована только политико-дипломатическим путем. Рассчитываем, что США в ближайшее время вернутся за стол переговоров с движением талибов", - сказал Моргулов.
"В свою очередь, будем оказывать необходимое дипломатическое содействие сторонам как в ходе двусторонних контактов, так и в рамках действующего механизма многосторонних консультаций по афганской тематике с участием ключевых региональных партнеров", - отметил замглавы МИД РФ.
Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова >>
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