МИД рассчитывает, что США и талибы вернутся к переговорам в ближайшее время

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что США в ближайшее время вернутся за стол переговоров с движением талибов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Ситуация в Афганистане может быть урегулирована только политико-дипломатическим путем. Рассчитываем, что США в ближайшее время вернутся за стол переговоров с движением талибов", - сказал Моргулов.
"В свою очередь, будем оказывать необходимое дипломатическое содействие сторонам как в ходе двусторонних контактов, так и в рамках действующего механизма многосторонних консультаций по афганской тематике с участием ключевых региональных партнеров", - отметил замглавы МИД РФ.