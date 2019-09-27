В Нижнем Новгороде в мусорном контейнере нашли живого удава

"Нам позвонила девушка и сообщила, что нашла на помойке удава в садке. А на улице совсем не комфортная температура для рептилий. Когда она нам его принесла, оказалось, что удав в хорошем состоянии, не истощен, а вполне себе упитан. Видно, что содержался неплохо, и хозяин о нем заботился. Мы решили, что не он выставил садок, а кто-то другой по неизвестной нам причине. Поэтому мы решили его разыскать", - говорится в сообщении.