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РИА Новости

В Нижнем Новгороде в мусорном контейнере нашли живого удава

13:36 27.09.2019
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© Нижегородский экзотариум Удав, найденный в Нижнем Новгороде
Удав, найденный в Нижнем Новгороде
© Нижегородский экзотариум
Удав, найденный в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Живого удава обнаружила в мусорном контейнере жительница Нижнего Новгорода, сообщается на странице Нижегородского экзотариума в социальной сети "ВКонтакте".
"Нам позвонила девушка и сообщила, что нашла на помойке удава в садке. А на улице совсем не комфортная температура для рептилий. Когда она нам его принесла, оказалось, что удав в хорошем состоянии, не истощен, а вполне себе упитан. Видно, что содержался неплохо, и хозяин о нем заботился. Мы решили, что не он выставил садок, а кто-то другой по неизвестной нам причине. Поэтому мы решили его разыскать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники выставки экзотических животных ищут именно "хозяина, а не добрые руки", чтобы передать удава.
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