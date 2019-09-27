Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе президентского офиса.
Отмечается, что прошение было написано перед поездкой главы государства Владимира Зеленского в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Президент рассмотрит заявление, когда вернется в Киев.
Сам Данилюк в фейсбуке подтвердил, что написал заявление об отставке, но подчеркнул, что останется на своем посту "до решения президента".
Главой СНБО Данилюк работал с 28 мая.
Ранее он был министром финансов Украины, а во время предвыборной кампании стал советником по международной политике и экономике кандидата в президенты Зеленского.
29 июля, 09:50РИА НовостиНа Украине решили реформировать СБУ