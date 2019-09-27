Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку

© Фото : Совет нацбезопасности и обороны Украины Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе президентского офиса.

Отмечается, что прошение было написано перед поездкой главы государства Владимира Зеленского в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент рассмотрит заявление, когда вернется в Киев.

Сам Данилюк в фейсбуке подтвердил, что написал заявление об отставке, но подчеркнул, что останется на своем посту "до решения президента".

Главой СНБО Данилюк работал с 28 мая.