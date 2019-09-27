Российская делегация призвала страны ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма

ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Годовщина Победы во Второй мировой войне должна стимулировать страны ОБСЕ в борьбе с проявлениями нацизма и переписыванием истории, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на заключительной сессии совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве в пятницу.

"В ходе совещания неоднократно поднимался вопрос о необходимости последовательного противодействия недобросовестным попыткам фальсификации и переписывания истории, в том числе Второй мировой войны, унесшей жизни десятков миллионов людей. Предстоящая в 2020 году 75-я годовщина Победы в этой войне должна стать дополнительным стимулом к наращиванию совместных усилий на этом направлении", - сказал Лукьянцев.

В этой связи он отметил недопустимость поощрения неонацистских проявлений и героизации нацистов. "Вызывает тревогу позиция США, Канады, Евросоюза, включая страны Прибалтики, и Украины по отношению к актам прославления нацизма, шествиям ветеранов "Ваффен-СС", героизации коллаборационистов и таких организаций, как ОУН и УПА*, проявлениям неонацизма и радикального национализма, публикации нацистской литературы и "войны" с памятниками тем, кто освободил Европу от фашизма", - сказал представитель РФ.