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РИА Новости

Российская делегация призвала страны ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма

13:35 27.09.2019
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CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma / Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
CC BY 4.0 / OSCE/Maria Kuchma /
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Годовщина Победы во Второй мировой войне должна стимулировать страны ОБСЕ в борьбе с проявлениями нацизма и переписыванием истории, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на заключительной сессии совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве в пятницу.
"В ходе совещания неоднократно поднимался вопрос о необходимости последовательного противодействия недобросовестным попыткам фальсификации и переписывания истории, в том числе Второй мировой войны, унесшей жизни десятков миллионов людей. Предстоящая в 2020 году 75-я годовщина Победы в этой войне должна стать дополнительным стимулом к наращиванию совместных усилий на этом направлении", - сказал Лукьянцев.
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В этой связи он отметил недопустимость поощрения неонацистских проявлений и героизации нацистов. "Вызывает тревогу позиция США, Канады, Евросоюза, включая страны Прибалтики, и Украины по отношению к актам прославления нацизма, шествиям ветеранов "Ваффен-СС", героизации коллаборационистов и таких организаций, как ОУН и УПА*, проявлениям неонацизма и радикального национализма, публикации нацистской литературы и "войны" с памятниками тем, кто освободил Европу от фашизма", - сказал представитель РФ.
* Запрещенная на территории России организация.
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