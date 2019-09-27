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РИА Новости

Сказал как отрезал

13:32 27.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСказал как отрезал
Сказал как отрезал
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
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Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал Союз Независимых Государств "клубом неудачников". В интервью "Европейской правде" чиновник заявил, что лично для него СНГ "закрытая история".
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