Сказал как отрезал

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал Союз Независимых Государств "клубом неудачников". В интервью "Европейской правде" чиновник заявил, что лично для него СНГ "закрытая история".
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