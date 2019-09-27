Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба резко высказался о Союзе Независимых Государств.

"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в клуб удачников. СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", — сказал он в интервью "Европейской правде"

По его мнению, Содружество не мешает евроинтеграции Украины.

"Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен", — заключил вице-премьер.