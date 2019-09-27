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РИА Новости

Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"

10:06 27.09.2019 (обновлено: 15:32 27.09.2019)
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© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба резко высказался о Союзе Независимых Государств.
"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в клуб удачников. СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", — сказал он в интервью "Европейской правде".
По его мнению, Содружество не мешает евроинтеграции Украины.
"Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен", — заключил вице-премьер.
Сказал как отрезал
Вчера, 13:32РИА Новости
Сказал как отрезал
СНГ — межгосударственное объединение большинства бывших советских республик, работающее на добровольной основе. При президентстве Петра Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из него, однако так и не подали документы.
Флаги государств СНГ
7 августа, 09:11Сказано в эфире
Украина много задолжала СНГ, но будет ли платить? Мнение политологаУкраина должна СНГ более 300 миллионов рублей. Стоит ли содружеству ждать выплаты задолженности, в эфире радио Sputnik предположил политолог Иван Мезюхо.
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Дмитрий КулебаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Самый большой пример "удачника" - это нищая деградирующая сырьевая колония запада Украина с уменьшающимся населением , неонацистами и грантоедами (такими как Кулеба) у власти и гос.долгом в 80% от ВВП. У этих соросовских грантоедов в голове заложенная в них ложь , а не реальные факты и экономика.
27 сентября, 10:10
АОАлександр Орлов
227411015
ну да, у СНГ развивается экономическое, военное сотрудничество, введены льготы и преференции, растет объем продаж. а что окраина: экономика на дне, вся в кредитах, уголь возит за три девять земель, скоро землю распродадут. И кто тут неудачник? власть новая на украине, а клоуны так и остались у власти.
27 сентября, 10:15
Luka A
215801012
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