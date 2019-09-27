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РИА Новости

Кризис ОБСЕ связан с политикой Запада, заявили в российской делегации

13:30 27.09.2019
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© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 сен - РИА Новости. Страны ОБСЕ должны признать связь кризиса на пространстве организации с безответственной и агрессивной политикой Запада в отношении других государств, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на заключительной сессии совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве в пятницу.
"Многие государства-участники по-прежнему отказываются признавать связь кризиса на пространстве ОБСЕ с безответственной и агрессивной политикой Запада в отношении других государств. В контрпродуктивности попыток силового утверждения своих геополитических целей и вмешательства во внутренние дела суверенных государств мы убедились на примере внутриукраинского кризиса", - сказал Лукьянцев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Вчера, 02:38РИА Новости
Лавров обсудил с Лайчаком роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине
Он констатировал, что "развязанные тогдашней киевской властью преследования инакомыслящих и нелегитимное решение о начале карательной операции против мирного населения в Донбассе привели к беспрецедентному количеству жертв среди мирного населения".
Также представитель России обратил внимание участников совещания на то, что сегодня на Украине "происходит героизация нацизма, бывших нацистских пособников, принудительно "украинизируется" русскоязычное население, ущемляется свобода выражения мнения и СМИ, преследуются диссиденты и журналисты, власти грубо вмешиваются в дела церкви, продолжаются гонения на каноническую Украинскую православную церковь, ее священнослужителей и прихожан, захватываются храмы".
"Новым властям Украины, даже при наличии доброй воли, придется сделать многое, чтобы выправить доставшееся им от предшественников тяжелое наследие", - заключил Лукьянцев.
При этом он отметил, что не первый год США, страны Евросоюза и другие государства "используют права жителей Крыма на свободу передвижения и выражения мнения для их же коллективного наказания".
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Григорий ЛукьянцевОБСЕЕвросоюзРоссияВ мире
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