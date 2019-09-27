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РИА Новости

Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии

13:30 27.09.2019
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
В четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Грузии и России.
"Наконец, до наших властей дошло, что диалог с Россией необходим. Я говорю об этом на протяжении девяти лет, и все эти девять лет за это меня обвиняли в предательстве страны. Факт прошедшей встречи глав МИД Грузии и России я безусловно, оцениваю позитивно. Однако меня возмущает мотивация со стороны грузинских властей, которые гласят, что якобы встреча состоялась по призыву и настоятельной просьбе западных партнеров. Неужели нам нужен Запад для того, чтобы понять элементарную истину? Это говорит о негативной деятельности грузинского руководства и о том, что мы в реальности не являемся суверенной страной. В то же время меня радует, что такой шаг наконец был сделан", - заявила Бурджанадзе РИА Новости.
Политик не исключает, что власти страны решились на прямой диалог с Москвой так как учитывают, что вскоре в стране состоятся парламентские выборы, а большое число граждан страны придерживаются прямого диалога с Россией. К тому же, по ее словам, запрет на прямые авиасообщения с Россией негативно повлиял на экономику Грузии.
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"Главное, что шаг был сделан и это правильный шаг. Оценить сам ход встречи я не могу, так как мне не известно ее содержание. Я хотела бы надеяться, что эти встречи будут продолжаться в будущем и они принесут позитивный результат для Грузии и грузино-российских отношений. Мы потеряли 9 лет, за это время многое можно было сделать", - добавила Бурджанадзе.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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Сергей ЛавровМИД РФНино БурджанадзеООНРоссияГрузияВ мире
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