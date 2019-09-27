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РИА Новости

Зеленский ищет защиты Вашингтона, считает немецкий депутат

13:27 27.09.2019
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке
 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Европа утратила интерес к Украине, и теперь президент этой страны Владимир Зеленский пытается заручиться покровительством США, давая американскому лидеру Дональду Трампу обещания относительно расследования дела по Хантеру Байдену, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что Трамп в разговоре с Зеленским мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело компании, связанной с Байденом-младшим.
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"Когда-то Украина была очень интересным проектом (для Европы), когда мы были на стороне США и нам необходимо было запустить этот проект, чтобы ослабить Россию и создать конфронтацию внутри Украины. Но этот проект становился все менее и менее интересным, поскольку он не приносил никаких дивидендов. Сегодня Европа погрязла в собственных проблемах, а Украина стала отработанным материалом", - заявил Гердт.
По мнению депутата, потеря "защиты" США непозволительна для Зеленского, "учитывая, что он теряет покровительство Европы". Он отметил, что "Зеленский и все остальные это понимают, но пытаются сохранить лицо", и позиция президента Украины в контактах с властями США продиктована этими обстоятельствами.
Опубликованная в среду стенограмма телефонного разговора лидеров США и Украины подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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