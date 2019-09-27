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РИА Новости

Американская ПРО в Японии создает риски для России, заявили в МИД

13:25 27.09.2019 (обновлено: 14:06 27.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Действия Вашингтона по созданию ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают риски для национальной безопасности России и новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы, разумеется, не оставили без внимания заявления главы Пентагона Марка Эспера о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на запуски крылатых ракет Tomahawk с пусковых установок Mk-41, которыми оснащены размещаемые в Японии противоракетные комплексы Aegis Ashore", - сказал Моргулов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
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"В этом контексте четко разъясняем японской стороне, что действия Вашингтона по созданию глобальной ПРО с использованием ее территории создают риски для нашей национальной безопасности и, конечно же, новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора", - отметил замглавы МИД РФ.
В 2017 году Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года.
Такое решение вызвало явно негативную реакцию Москвы. Японская сторона настаивает, что размещение Aegis Ashore не представляет угрозу для России.
Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова >>
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