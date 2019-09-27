Американская ПРО в Японии создает риски для России, заявили в МИД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Действия Вашингтона по созданию ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают риски для национальной безопасности России и новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы, разумеется, не оставили без внимания заявления главы Пентагона Марка Эспера о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на запуски крылатых ракет Tomahawk с пусковых установок Mk-41, которыми оснащены размещаемые в Японии противоракетные комплексы Aegis Ashore", - сказал Моргулов.

"В этом контексте четко разъясняем японской стороне, что действия Вашингтона по созданию глобальной ПРО с использованием ее территории создают риски для нашей национальной безопасности и, конечно же, новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора", - отметил замглавы МИД РФ.

В 2017 году Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года.