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РИА Новости

Пауза в диалоге КНДР и США подходит к концу, считают в МИД

13:22 27.09.2019 (обновлено: 14:05 27.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Судя по всему, пауза в диалоге Пхеньяна и Вашингтона подходит к концу, Москва в ходе регулярных контактов со сторонами призывала их к гибкости, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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"Судя по всему, пауза, возникшая в американо-корейском диалоге на рабочем уровне, подходит к концу", - сказал Моргулов.
Он отметил, что в ходе регулярных контактов и с американскими, и с корейскими коллегами российская сторона убеждает их "занять более конструктивные, гибкие позиции, не зацикливаться на односторонних требованиях, а пытаться нащупать точки соприкосновения, отыскать общие интересы".
"Со своей стороны будем и далее прилагать самые активные усилия для того, чтобы снизить напряженность вокруг Корейского полуострова, наладить политико-дипломатический процесс решения проблем субрегиона", - сказал Моргулов.
Читайте полный текст интервью Игоря Моргулова >>
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