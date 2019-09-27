Пауза в диалоге КНДР и США подходит к концу, считают в МИД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Судя по всему, пауза в диалоге Пхеньяна и Вашингтона подходит к концу, Москва в ходе регулярных контактов со сторонами призывала их к гибкости, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

"Судя по всему, пауза, возникшая в американо-корейском диалоге на рабочем уровне, подходит к концу", - сказал Моргулов.

Он отметил, что в ходе регулярных контактов и с американскими, и с корейскими коллегами российская сторона убеждает их "занять более конструктивные, гибкие позиции, не зацикливаться на односторонних требованиях, а пытаться нащупать точки соприкосновения, отыскать общие интересы".