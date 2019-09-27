Россия разработала новый план по урегулированию на Корейском полуострове

"С начала этого года активно продвигаем новую инициативу – "план действий" по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, в котором перечисляются все шаги, которые, по нашему мнению, вовлеченным странам необходимо предпринять вместе и по отдельности, чтобы добиться прогресса не только в военном, но и в политическом, экономическом, гуманитарном измерениях", - сказал Моргулов, комментируя детали новой инициативы.