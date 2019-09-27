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РИА Новости

Россия разработала новый план по урегулированию на Корейском полуострове

13:21 27.09.2019
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© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва разработала новый план по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, представила проект Пхеньяну, Сеулу и Вашингтону, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Он напомнил, что в свое время Москва и Пекин предложили "дорожную карту" корейского урегулирования, которая уже частично реализована: с 2018 года КНДР соблюдает мораторий на ядерные испытания и ракетные пуски большой дальности, а США и Республика Корея стали воздерживаться от проведения совместных крупномасштабных военных маневров.
"С начала этого года активно продвигаем новую инициативу – "план действий" по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, в котором перечисляются все шаги, которые, по нашему мнению, вовлеченным странам необходимо предпринять вместе и по отдельности, чтобы добиться прогресса не только в военном, но и в политическом, экономическом, гуманитарном измерениях", - сказал Моргулов, комментируя детали новой инициативы.
"Мы согласовали проект "плана" с китайскими партнерами, ознакомили с ним представителей США, Республики Корея и КНДР. Рассчитываем, что после одобрения документа всеми сторонами удастся наладить постоянный механизм многостороннего взаимодействия и добиться реального прогресса в решении проблем Корейского полуострова", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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