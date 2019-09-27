Россия будет проявлять выдержку в отношениях с Украиной, заявила Матвиенко

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия продолжит проявлять взвешенность и выдержку и не "захлопнет форточку возможностей" в отношениях с Украиной, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя выступление украинского президента Владимира Зеленского в ООН, в котором тот обвинил Россию в развязывании войны.

"Россия должна быть выше этого. Мы как никто другой заинтересованы в стабильности на Украине, прекращении противостояния, установлении мира там. Для нас это был и остаётся братский народ, наш сосед. Поэтому мы не должны закрывать - я не могу уже сказать "дверь", но "форточка" ещё осталась - форточку возможностей в наших отношениях, мы не должны ее захлопывать", - сказала Матвиенко РИА Новости.