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РИА Новости

Россия будет проявлять выдержку в отношениях с Украиной, заявила Матвиенко

13:19 27.09.2019 (обновлено: 17:23 27.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия продолжит проявлять взвешенность и выдержку и не "захлопнет форточку возможностей" в отношениях с Украиной, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя выступление украинского президента Владимира Зеленского в ООН, в котором тот обвинил Россию в развязывании войны.
Ранее Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы – на Донбассе. В качестве символа "российской агрессии" он продемонстрировал пулю.
"Россия должна быть выше этого. Мы как никто другой заинтересованы в стабильности на Украине, прекращении противостояния, установлении мира там. Для нас это был и остаётся братский народ, наш сосед. Поэтому мы не должны закрывать - я не могу уже сказать "дверь", но "форточка" ещё осталась - форточку возможностей в наших отношениях, мы не должны ее захлопывать", - сказала Матвиенко РИА Новости.
По её словам, Россия должна проявлять выдержку.
"Мы должны пытаться убеждать новые власти Украины в необходимости жесткого выполнения минских соглашений", - добавила спикер.
Читайте полный текст интервью Валентины Матвиенко >>
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 13:02РИА Новости
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