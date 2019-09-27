Руденя: в Верхневолжье разработают региональную госпрограмму в IT-сфере

ТВЕРЬ, 27 сен – РИА Новости. в Тверской области будет разработана и реализована отдельная региональная госпрограмма в IT-сфере и создан самостоятельный орган исполнительной власти по цифровому развитию и информационным технологиям, что позволит сформировать единую систему эффективной реализации на территории тверского региона национального проекта "Цифровая экономика" и федеральных программ в этой сфере, сообщил губернатор Верхневолжья Игорь Руденя.

Он выступил на открывшемся в пятницу в Твери IT-форуме Digital Days.

В форуме, в котором участвуют более 800 представителей сферы из разных регионов России, обсуждаются новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий. Организаторами форума выступили правительство Тверской области и компания Accenture.

Глава региона сообщил, что в областное законодательное собрание внесен законопроект о сокращении в 4 раза ставки налога для IT-компаний, использующих упрощённый режим налогообложения. Аналогичные меры по уменьшению стоимости патента будут приняты для предприятий отрасли, работающих по патентной системе налогообложения.

Кроме того, как отметил Руденя, в Твери планируется создать IT-колледж для подготовки молодых специалистов в соответствии с потребностями конкретных компаний. Предприятия будут участвовать в определении цифр набора абитуриентов, в разработке учебных программ, и проводить стажировку студентов.

Губернатор напомнил, что Тверь является одним из исторических центров развития информационных технологий в стране, и сегодня у Верхневолжья есть потенциал для того чтобы стать одним из лидеров развития цифровой экономики в России.