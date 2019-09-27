Роухани назвал обвинения в атаках на объекты в Саудовской Аравии заговором

ТЕГЕРАН, 27 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал заявления об ответственности Тегерана за атаку на Саудовскую Аравию "заговором" Эр-Рияда и Вашингтона.
По словам президента Ирана, в ходе встреч на полях Генассамблеи ООН он спрашивал у европейских лидеров, на чем они строят свои обвинения против Ирана.
"Мне отвечали, что анализ, проведенный экспертами, говорит, что йеменцы не способны на проведение подобной операции", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения, вернувшись из Нью-Йорка в Тегеран.
Он потребовал представить доказательства: "Я ожидаю, что вы пришлете ваши доказательства, как я приеду в Тегеран".
"Этот заговор, устроенный США, Саудовской Аравией и рядом других стран, весьма померк после объяснений", - сказал Роухани.