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РИА Новости

В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке

13:10 27.09.2019 (обновлено: 13:25 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 сен – РИА Новости. Тегеран готов "хоть через час" сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате "5+1", где будут США, но Вашингтон должен сначала снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Мы неоднократно отвергали переговоры (между президентами США и Ирана – ред.). Если переговоры состоятся, то будут в формате "5+1", - сказал Роухани, чье выступление после приезда из Нью-Йорка транслировало иранское телевидение.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
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"Мы открыто говорили, что готовы к переговорам, но не в условиях санкций и давления. У меня спрашивали, когда вы готовы это сделать, я отвечал, что хоть через час принять участие в заседании группы "5+1", но вначале вы создайте правильную атмосферу", - добавил президент Ирана.
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