В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 27 сен – РИА Новости. Тегеран готов "хоть через час" сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате "5+1", где будут США, но Вашингтон должен сначала снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы неоднократно отвергали переговоры (между президентами США и Ирана – ред.). Если переговоры состоятся, то будут в формате "5+1", - сказал Роухани, чье выступление после приезда из Нью-Йорка транслировало иранское телевидение.