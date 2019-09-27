Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комиссия Госдумы пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешенный митинг в Москве. Эксперты также нашли в статье признаки оправдания экстремизма, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Собранные материалы мы намерены направить в первую очередь в Роскомнадзор с тем, чтобы они поставили вопрос об ответственности. А также <...> — в Генеральную прокуратуру, чтобы она, со своей стороны, приняла меры реагирования", — сказал он.

Теперь медиахолдинг может получить статус иностранного агента (этим займется Минюст) и лишиться аккредитации в России (компетенция МИД).

"Они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента", — пояснил депутат.

В свою очередь, в медиахолдинге Deutsche Welle заявили, что отвергают все обвинения и ожидают скорейшего завершения разбирательств.

Как подчеркивается в заявлении компании, поступившем в РИА Новости, совет по телевещанию DW после тщательного изучения пришел к выводу, что репортажи "ни в коей мере не вызывают возражений".

В телекомпании выразили надежду, что "все корреспонденты DW в России могут работать свободно и неограниченно".

После волны митингов, организованных не зарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, в нижней палате парламента создали комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны.

Это произошло на фоне заявления официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что американские и немецкие дипломаты и журналисты вмешиваются в дела России при информировании об акциях.