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РИА Новости

Комиссия ГД нашла в работе Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма

13:08 27.09.2019 (обновлено: 18:18 27.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСтенд телеканала Deutsche Welle
Стенд телеканала Deutsche Welle
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комиссия Госдумы пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешенный митинг в Москве. Эксперты также нашли в статье признаки оправдания экстремизма, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Собранные материалы мы намерены направить в первую очередь в Роскомнадзор с тем, чтобы они поставили вопрос об ответственности. А также <...> — в Генеральную прокуратуру, чтобы она, со своей стороны, приняла меры реагирования", — сказал он.

Теперь медиахолдинг может получить статус иностранного агента (этим займется Минюст) и лишиться аккредитации в России (компетенция МИД).
"Они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента", — пояснил депутат.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров
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В свою очередь, в медиахолдинге Deutsche Welle заявили, что отвергают все обвинения и ожидают скорейшего завершения разбирательств.
Как подчеркивается в заявлении компании, поступившем в РИА Новости, совет по телевещанию DW после тщательного изучения пришел к выводу, что репортажи "ни в коей мере не вызывают возражений".
В телекомпании выразили надежду, что "все корреспонденты DW в России могут работать свободно и неограниченно".
После волны митингов, организованных не зарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, в нижней палате парламента создали комиссию по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны.
Это произошло на фоне заявления официального представителя МИД Марии Захаровой о том, что американские и немецкие дипломаты и журналисты вмешиваются в дела России при информировании об акциях.
В частности, Deutsche Welle прямо призывала участвовать в несанкционированных мероприятиях.
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Популярные комментарии
Одна из немногих годных новостей!
27 сентября, 13:31
Сергей Серый
145120031
Если нарушила, так надо и привлекать за это. Много тут их расплодили.
27 сентября, 13:20
Вячеслав Гаджиев
54000014
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