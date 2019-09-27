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РИА Новости

Медведев в послании главе Туркмении отметил развитие отношений двух стран

13:08 27.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
 Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову в связи с Днем независимости, отметив поступательное развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Российско-туркменистанские отношения, базирующиеся на прочных традициях дружбы и партнерства, поступательно развиваются. Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное взаимодействие, успешно реализуются крупные совместные проекты в различных областях", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи.
Вчера, 12:39РИА Новости
Путин поздравил главу Туркмении с Днем независимости
Медведев выразил уверенность, что дальнейшее расширение кооперации, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Туркмении.
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Дмитрий МедведевТуркменияРоссияПолитика
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