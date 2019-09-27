Медведев в послании главе Туркмении отметил развитие отношений двух стран

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову в связи с Днем независимости, отметив поступательное развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Российско-туркменистанские отношения, базирующиеся на прочных традициях дружбы и партнерства, поступательно развиваются. Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и гуманитарное взаимодействие, успешно реализуются крупные совместные проекты в различных областях", - говорится в телеграмме.