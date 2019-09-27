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РИА Новости

"Мисс Москва — 2015" рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии

13:07 27.09.2019 (обновлено: 13:18 27.09.2019)
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© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала Daily Mail подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.
По словам россиянки, ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. Она прочитала об этом в интернете, лично с ней никто не связывался.
Воеводина уточнила, что Мухаммад V уехал от нее в декабре прошлого года и больше ни разу не выходил на связь.

"Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка", — призналась модель.

Издание уточняет, что экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".
Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов и никогда не слышала в своем присутствии слова "развод".
Свадьба состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
6 сентября, 21:38РИА Новости
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
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