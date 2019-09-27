"Мисс Москва — 2015" рассказала подробности развода с экс-королем Малайзии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала Daily Mail подробности развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V.

По словам россиянки, ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. Она прочитала об этом в интернете, лично с ней никто не связывался.

Воеводина уточнила, что Мухаммад V уехал от нее в декабре прошлого года и больше ни разу не выходил на связь.

"Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка", — призналась модель.

Издание уточняет, что экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры "тройной талак", согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово "развод".

Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов и никогда не слышала в своем присутствии слова "развод".