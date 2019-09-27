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РИА Новости

Коммерческий запуск ракеты "Протон" назначили на 9 октября

13:06 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева
Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракеты-носители "Протон-М" в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый в 2019 году пуск ракеты-носителя "Протон" с иностранной коммерческой нагрузкой, который должен был состояться 30 сентября, отложен на 9 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Пуск запланирован на 9 октября предварительно в 13.17 мск", - сказали в пресс-службе.
Запуск ракеты-носителя Протон-М
25 сентября, 23:24РИА Новости
Рогозин заявил об устранении проблемы с ракетой "Протон"
Запуск европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического аппарата Mission Extension Vehicle-1 ракетой "Протон" планировался на 30 сентября.
Как сообщили РИА Новости 24 сентября в пресс-службе "Роскосмоса", старт был отложен вследствие того, что "потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонного блока". В тот же день компания International Launch Services отметила, что проблема была выявлена при электрических испытаниях ракеты космического назначения.
Как рассказал журналистам 25 сентября генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, проблема была связана с интерфейсом между российской системой управления разгонного блока "Бриз-М" и электроникой космических аппаратов. По его словам, ее можно было предусмотреть, но не хватило полноты технического диалога между американскими и российскими специалистами.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, произвела 96 коммерческих пусков "Протонов".
В 2019 году состоялось три пуска "Протона" с военным аппаратом "Благовест", телескопом "Спектр-РГ" и телекоммуникационным спутником "Ямал". До конца года планируется еще три запуска.
Транспортировка ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур
24 сентября, 09:28Радио Sputnik
"Роскосмос" отложил запуск "Протона-М" с коммерческими спутниками
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Протон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияРИА Наука
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