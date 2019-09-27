Минэнерго Узбекистана хочет привлечь экспертов из ЕС в управление отраслью

ТАШКЕНТ, 27 сен - РИА Новости. Министерство энергетики Узбекистана планирует привлечь грантовую помощь ЕС в подготовке кадров и привлечении европейских специалистов в руководство предприятий энергетической отрасли страны, сообщает в пятницу пресс-служба Минэнерго.

По данным пресс-службы, первый заместитель министра энергетики Узбекистана, глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов в Брюсселе провел переговоры с послом ЕС по вопросам взаимосвязанности Романой Влахутин.

"По итогам переговоров был сформирован ряд пакетов проектных предложений для финансово-грантового содействия со стороны Евросоюза. Ожидается, что он включит такие направления, как укрепление кадрового потенциала энергетической сферы Узбекистана", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны договорились проработать возможность привлечения европейских экспертов на предприятия Минэнерго в качестве консультантов, а также на руководящие должности, добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев заявлял, что правительство страны планирует поэтапно продать активы почти всех электростанций частным инвесторам, в том числе иностранным. В управлении государством останутся только несколько гидроэлектростанций и АЭС, строительство которой планируется начать в 2020 году.

По данным Минэнерго, прогноз ежегодного роста потребления электроэнергии по республике составляет порядка 6-7% и к 2030 году ее потребность составит более 112 миллиардов кВт.ч и наличие более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме 35 миллиардов долларов в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт.