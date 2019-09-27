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РИА Новости

Минэнерго Узбекистана хочет привлечь экспертов из ЕС в управление отраслью

13:03 27.09.2019
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© Фото : Новости Узбекистана / Шерзод ИкрамутдиновТоржественная церемония открытия памятника первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. 31 августа 2017
Торжественная церемония открытия памятника первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. 31 августа 2017
© Фото : Новости Узбекистана / Шерзод Икрамутдинов
ТАШКЕНТ, 27 сен - РИА Новости. Министерство энергетики Узбекистана планирует привлечь грантовую помощь ЕС в подготовке кадров и привлечении европейских специалистов в руководство предприятий энергетической отрасли страны, сообщает в пятницу пресс-служба Минэнерго.
По данным пресс-службы, первый заместитель министра энергетики Узбекистана, глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов в Брюсселе провел переговоры с послом ЕС по вопросам взаимосвязанности Романой Влахутин.
"По итогам переговоров был сформирован ряд пакетов проектных предложений для финансово-грантового содействия со стороны Евросоюза. Ожидается, что он включит такие направления, как укрепление кадрового потенциала энергетической сферы Узбекистана", - говорится в сообщении.
По итогам переговоров стороны договорились проработать возможность привлечения европейских экспертов на предприятия Минэнерго в качестве консультантов, а также на руководящие должности, добавили в пресс-службе.
Ранее заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев заявлял, что правительство страны планирует поэтапно продать активы почти всех электростанций частным инвесторам, в том числе иностранным. В управлении государством останутся только несколько гидроэлектростанций и АЭС, строительство которой планируется начать в 2020 году.
По данным Минэнерго, прогноз ежегодного роста потребления электроэнергии по республике составляет порядка 6-7% и к 2030 году ее потребность составит более 112 миллиардов кВт.ч и наличие более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме 35 миллиардов долларов в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт.
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Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии - более 60 миллиардов кВт.ч.
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ЕвросоюзУзбекистан
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