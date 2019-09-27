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РИА Новости

Экс-мэра города в Липецкой области обвинили в превышении полномочий

13:00 27.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи установили новый эпизод преступной деятельности бывшего мэра города Данков Липецкой области Алексея Левина, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Городской совет Данкова 17 сентября отправил в отставку Левина. Ранее в отношении чиновника были возбуждены дела о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-мэр находится под домашним арестом.
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Ранее сообщалось, что, по версии следователей, экс-чиновник, будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч рублей. За эту сумму бизнесмен просил "благоприятное место" для установки торгового павильона в городе. Кроме этого, Левин заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для города плате. В результате бюджет Данкова недополучил более двух миллионов рублей.
"Установлен новый эпизод преступной деятельности бывшего чиновника. Его действия следствием квалифицированы в соответствии  с частью 2 статьи 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Установлено, что по указанию мэра с сотрудников собрали премии, выплаченные за участие в городском празднике, в сумме 50 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, а впоследствии израсходованы экс-чиновником.
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