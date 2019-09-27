Экс-мэра города в Липецкой области обвинили в превышении полномочий

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи установили новый эпизод преступной деятельности бывшего мэра города Данков Липецкой области Алексея Левина, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Городской совет Данкова 17 сентября отправил в отставку Левина. Ранее в отношении чиновника были возбуждены дела о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-мэр находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что, по версии следователей, экс-чиновник, будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч рублей. За эту сумму бизнесмен просил "благоприятное место" для установки торгового павильона в городе. Кроме этого, Левин заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для города плате. В результате бюджет Данкова недополучил более двух миллионов рублей.

"Установлен новый эпизод преступной деятельности бывшего чиновника. Его действия следствием квалифицированы в соответствии с частью 2 статьи 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.