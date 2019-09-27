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РИА Новости
Новое оружие России

Новейший беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57

12:57 27.09.2019 (обновлено: 13:48 27.09.2019)
43319
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новейший российский ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, полет длился более получаса, он состоялся в рамках программы испытаний "Охотника" и прошел "в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства".
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
11 августа, 17:17Новое оружие России
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Военные отработали взаимодействие между беспилотником и Су-57, "Охотник" расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО.
"Охотник", разработанный ОКБ Сухого, должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.
Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров и выполнил успешную посадку.
Первый полет беспилотника Форпост-Р
23 августа, 10:58Сказано в эфире
"Качественный рывок". Военный эксперт о беспилотнике "Форпост-Р"Минобороны показало первый полет разведывательного беспилотника "Форпост-Р". Новый БПЛА изменит ведение боевых действий, считает военный эксперт Алексей Подберезкин. Он оценил новинку в эфире радио Sputnik.
9848116819
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Новое оружие РоссииСу-57Россия
Популярные комментарии
Хорошая штука, демократию гонять по планете Земля.
27 сентября, 13:09
vvab6
153201003
Побольше нужно таких птичек в России/ на радость нашим западным партнерам)))
27 сентября, 13:40
Мария Заказчикова
14120000
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