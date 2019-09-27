Новейший беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новейший российский ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, полет длился более получаса, он состоялся в рамках программы испытаний "Охотника" и прошел "в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства".

Военные отработали взаимодействие между беспилотником и Су-57, "Охотник" расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО.

"Охотник", разработанный ОКБ Сухого, должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах. Он выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.