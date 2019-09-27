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РИА Новости

В Магадане открыли факультет старателей для подростков-инвалидов

12:57 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча золота. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Старательский факультет для детей 15-17 лет с ограниченными возможностями развития, создание которого поддержали золотодобывающие компании, открыли в Магадане на базе областного центра образования №1, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
"В Магадане для детей-инвалидов открыли факультет по специальности "промывальщик геологических пород". Занятия для ребят начнутся уже 1 октября. В первый набор вошли 12 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Такой факультет – первый в стране, организаторам пришлось самостоятельно разрабатывать программу буквально с нуля", - говорится в сообщении.
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"Мы посмотрели должностные инструкции, посмотрели программы, которые сегодня существуют, к сожалению, таких аналогов, чтобы это подходило для наших детей с ограниченными возможностями здоровья, сегодня нет. У нас опытные преподаватели, они совместно с геологами СВКНИИ разработали такой курс", - приводятся в сообщении слова директора магаданского областного центра образования №1 Александра Симонова.
Обучение продолжится два года, по итогам воспитанники получат удостоверение золотодобытчиков и, по мнению преподавателей, вполне смогут трудоустроиться в артели региона.
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"Многие золотодобывающие компании области поддержали создание факультета, так что проблем с трудоустройством возникнуть не должно. Ребятам будут преподавать горное дело, геологию, научат старательскому делу. Представители отрасли говорили, что такие работники им тоже нужны. Людей откровенно не хватает, а наши выпускники легко смогут работать на приисках", – цитирует пресс-служба Симонова.
Уточняется, что для учеников уже провели пробный урок на открытом воздухе, рассказали об основах работ и показали, как держать кирку и пользоваться лотком. Каждый смог попробовать намыть золото. В планах у учреждения принять участие во всероссийском конкурсе по промывке золота "Старательский фарт".
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