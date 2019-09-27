США и Израиль ждут на встрече по свободной от ОМУ зоне, заявил Ульянов

"Проблема в том, что американцы уже заявили, что их ноги на этой конференции не будет. Ну а израильтяне тоже категорически отказываются. Это грустно, потому что делать что-то надо для тех же израильтян. Под флагом ООН арабы готовы разговаривать с Израилем, ведь дипломатические отношения с Израилем только у Иордании и Египта, остальные отказываются садиться за один стол с израильтянами, если нет флага ООН", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена.