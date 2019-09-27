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РИА Новости

США и Израиль ждут на встрече по свободной от ОМУ зоне, заявил Ульянов

12:53 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США и Израиль приняли участие в конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), сказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Проведение конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, запланировано на 18-22 ноября в Нью-Йорке.
Владимир Путин и советник по вопросам национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018
1 июня 2018, 18:02РИА Новости
Россия и ОАЭ хотят создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ОМУ
"Проблема в том, что американцы уже заявили, что их ноги на этой конференции не будет. Ну а израильтяне тоже категорически отказываются. Это грустно, потому что делать что-то надо для тех же израильтян. Под флагом ООН арабы готовы разговаривать с Израилем, ведь дипломатические отношения с Израилем только у Иордании и Египта, остальные отказываются садиться за один стол с израильтянами, если нет флага ООН", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена.
"Важно вступить в какой-то диалог и пытаться искать решения. Россия будет в этой конференции, безусловно, участвовать. И мы надеемся, что она положит начало последовательной работы в нужном направлении. Ну а что касается американцев и израильтян, то дверь для них всегда будет открыта, они могут присоединиться на более позднем этапе", - добавил он.
Следующая обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) состоится в 2020 году.
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Михаил Ульянов (дипломат)РоссияСШАИзраильВ мире
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