США и Израиль ждут на встрече по свободной от ОМУ зоне, заявил Ульянов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США и Израиль приняли участие в конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ), сказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Проведение конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, запланировано на 18-22 ноября в Нью-Йорке.
"Проблема в том, что американцы уже заявили, что их ноги на этой конференции не будет. Ну а израильтяне тоже категорически отказываются. Это грустно, потому что делать что-то надо для тех же израильтян. Под флагом ООН арабы готовы разговаривать с Израилем, ведь дипломатические отношения с Израилем только у Иордании и Египта, остальные отказываются садиться за один стол с израильтянами, если нет флага ООН", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена.
"Важно вступить в какой-то диалог и пытаться искать решения. Россия будет в этой конференции, безусловно, участвовать. И мы надеемся, что она положит начало последовательной работы в нужном направлении. Ну а что касается американцев и израильтян, то дверь для них всегда будет открыта, они могут присоединиться на более позднем этапе", - добавил он.
Следующая обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) состоится в 2020 году.