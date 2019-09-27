Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T12:44Z
https://ria.ru/20190927/1559199336.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/92/1559199245_14:0:800:442_1036x0_80_0_0_c8e55779d314166080de5a91eaf38382.jpg
РИА Новости

В каждом пятом смертельном ДТП дети перевозились с нарушениями

12:44 27.09.2019
340
© Фото пресс-служба ГУОБДД МВД РоссиВ каждом пятом смертельном ДТП дети перевозились с нарушениями
В каждом пятом смертельном ДТП дети перевозились с нарушениями
© Фото пресс-служба ГУОБДД МВД Росси
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Установлено, что в каждом пятом произошедшем в России дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб ребенок в возрасте до 12 лет, дети перевозились с нарушениями. Такие данные были озвучены в ходе всероссийского "родительского всеобуча", посвященного проблеме безопасной перевозки детей в транспортных средствах, который пошел в ГУОБДД МВД России.
На "родительском всеобуче" руководители региональных подразделений Госавтоинспекции, представители министерства просвещения и родительских сообществ, а также эксперты в области безопасности дорожного движения обсудили методы формирования правосознания и культуры в области безопасности дорожного движения и профилактики нарушений правил перевозки детей.
Выступая на мероприятии, заместитель руководителя Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Олег Понарьин отметил, что безопасность ребенка в транспортной среде зависит, в первую очередь, от родителей. "Азы поведения должны закладываться в семье, а взрослые обязаны подавать детям положительный пример", - сказал полковник полиции Понарьин.
Замначальника ГУОБДД МВД России подчеркнул, что, несмотря на снижение основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма за последние несколько лет, состояние аварийности с участием несовершеннолетних по-прежнему остается острой проблемой.
Прохожие на одной из улиц в Москве
26 сентября, 10:42РИА Новости
Две трети погибших пешеходов становятся жертвами ДТП в темное время суток
По данным официальной статистики аварийности, более 63% погибших в ДТП детей – это дети-пассажиры. За первые 8 месяцев текущего года произошло 6243 (+ 2,3%) дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в которых 242 (- 11,4%) ребенка погибли и 7360 (+ 2,8%) получили ранения.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции в текущем году организовали и провели почти 13 тысяч мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Возбуждены свыше 450 тысяч дел по части 3 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения"). Штраф за подобное нарушение для физических лиц составляет три тысячи рулей.
В настоящее время в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Госавтоинспекцией МВД России при поддержке экспертного центра "Движение без опасности" реализуется социальная программа "Детство без опасности", в ходе которой на базе перинатальных центров организуются тренинги и мастер-классы по правильной перевозке детей в автомобиле. Программа стартовала в июле. Планируется, что к 2021 году она будет работать в 100 городах России.
100101
Обсудить 0
Безопасная дорогаМВД РФРоссия
Рекомендуем
LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова на полях Генеральной Ассамблеи ООН
Пресс-конференция Лаврова на полях Генассамблеи ООН. Прямая трансляция
РИА
Новости
Священник Николай Стремский
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
Китайская блогерша Лиса Ли
В Китае хозяйка дома разоблачила гламурную блогершу, жившую в куче мусора
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лента
новостей
Жилой дом
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Назло самим себе. В Киеве хотят провести новые границы с Россией
Самолет в аэропорту Минеральные воды
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ПМГМУ имени И.М. Сеченова, директор клиники им А.А. Остроумова, профессор Юрий Беленков
Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Место ДТП в Москве
Число погибших в ДТП за 8 месяцев сократилось на 8%
Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили о росте числа обстрелов со стороны силовиков в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния