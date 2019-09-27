В каждом пятом смертельном ДТП дети перевозились с нарушениями

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Установлено, что в каждом пятом произошедшем в России дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб ребенок в возрасте до 12 лет, дети перевозились с нарушениями. Такие данные были озвучены в ходе всероссийского "родительского всеобуча", посвященного проблеме безопасной перевозки детей в транспортных средствах, который пошел в ГУОБДД МВД России.

На "родительском всеобуче" руководители региональных подразделений Госавтоинспекции, представители министерства просвещения и родительских сообществ, а также эксперты в области безопасности дорожного движения обсудили методы формирования правосознания и культуры в области безопасности дорожного движения и профилактики нарушений правил перевозки детей.

Выступая на мероприятии, заместитель руководителя Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Олег Понарьин отметил, что безопасность ребенка в транспортной среде зависит, в первую очередь, от родителей. "Азы поведения должны закладываться в семье, а взрослые обязаны подавать детям положительный пример", - сказал полковник полиции Понарьин.

Замначальника ГУОБДД МВД России подчеркнул, что, несмотря на снижение основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма за последние несколько лет, состояние аварийности с участием несовершеннолетних по-прежнему остается острой проблемой.

По данным официальной статистики аварийности, более 63% погибших в ДТП детей – это дети-пассажиры. За первые 8 месяцев текущего года произошло 6243 (+ 2,3%) дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в которых 242 (- 11,4%) ребенка погибли и 7360 (+ 2,8%) получили ранения.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции в текущем году организовали и провели почти 13 тысяч мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Возбуждены свыше 450 тысяч дел по части 3 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения"). Штраф за подобное нарушение для физических лиц составляет три тысячи рулей.