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РИА Новости

Ученые сообщили о возможности магнитной бури в субботу

12:43 27.09.2019
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© NASA / GSFC/SDOВспышка на солнце
Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/SDO
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Слабая магнитная буря может начаться на Земле 28 сентября, сообщает в пятницу лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).
На сайте лаборатории представлен прогноз, согласно которому буря может пройти в субботу с 3.00 до 12.00 по московскому времени. Вероятность магнитной бури физики оценивают в 40%.
Если возбуждение магнитосферы Земли в субботу достигнет уровня, достаточного, чтобы называться бурей, то по международной классификации ей можно будет присвоить индекс G1 (то есть слабая).
Всего в классификации пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.
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Физический институт РАНРоссияРИА Наука
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