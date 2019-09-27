Ученые сообщили о возможности магнитной бури в субботу

Если возбуждение магнитосферы Земли в субботу достигнет уровня, достаточного, чтобы называться бурей, то по международной классификации ей можно будет присвоить индекс G1 (то есть слабая).

Всего в классификации пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.