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РИА Новости

Кузнецова заявила о нехватке специалистов по работе со слепоглухими детьми

12:42 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Острая нехватка специалистов по работе со слепоглухими детьми отмечается в интернатах и детских домах, в университетах также отсутствуют профильные специальности, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Еще одна важная проблема - это нехватка специалистов ...отмониторив хорошо детские дома и интернаты... мы видим, что ни в одном из вузов нет специальности, которая предполагает работу с такими детьми. По крайней мере, официальной информации такой нет, мы нашли информацию о небольших курсах, которые на добровольных началах можно пройти, таких специалистов готовят и воспитывают часто сами специализированные учреждения", - сказала омбудсмен в ходе круглого стол а по теме "Социализация слепоглухих детей: проблемы и пути решения".
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Кузнецова также заявила, что одной из преград социализации можно отметить проблемы с трудоустройством выпускников Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих, единственного учреждения, которое занимается проблемами слепоглухих. Кроме того, такой диагноз, по словам уполномоченного, все ещё не выделен в отдельный вид нарушения здоровья, а средства реабилитации, которые разработаны отдельно для глухих и для слепых малоэффективны.
"Слепоглухонемота не выделена в отдельный вид нарушения здоровья, в чем это выражается для детей и для тех, кому нужна специальная помощь: телевизоры с субтитрами и говорящие будильники таким людям одинаково не подходят. Зарегистрироваться и оформить инвалидность можно либо как слепому, либо как глухому" - заключила Кузнецова.
Детский омбудсмен представила данные благотворительного фонда памяти Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, согласно которым в России насчитывается чуть более 4,5 тысяч слепоглухих, из них 732 - несовершеннолетних.
"Специальной статистики государственной не ведется", - добавила Кузнецова.
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