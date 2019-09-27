Путин поздравил главу Туркмении с Днем независимости

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову в связи с Днем независимости, отметив вклад государства в обеспечение мира в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава российского государства высоко оценил успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, международный авторитет страны и ее вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Путин отметил высокий уровень двусторонних отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, содержательный диалог и взаимовыгодное сотрудничество России и Туркмении на самых различных направлениях, а также выразил уверенность в дальнейшем упрочении стратегического партнерства двух стран.
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