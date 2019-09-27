Путин поздравил главу Туркмении с Днем независимости

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. . Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи.

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову в связи с Днем независимости, отметив вклад государства в обеспечение мира в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства высоко оценил успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, международный авторитет страны и ее вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии", - говорится в сообщении.