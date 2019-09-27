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РИА Новости

В Кремле прокомментировали вопрос изменения избирательного законодательства

12:39 27.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Предварительные результаты выборов в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле не отвергают ни изменения, ни сохранения нынешнего избирательного законодательства, четкой позиции пока нет, все находится на уровне экспертного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Пока нет четко сформированной позиции. Сейчас осуществляется обмен подобными экспертными точками зрения. Безусловно, мнение (главы ЦИК РФ) Эллы Памфиловой важно, оно принимается во внимание. Есть и другие точки зрения. Пока это все на уровне экспертного обсуждения. Четкой позиции нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, назрела ли реформа избирательной системы и нужна ли она перед выборами в Госдуму.
На вопрос, рассматривается ли опция оставить все как есть, пресс-секретарь ответил, что "изначально не отвергается ни одна опция вообще".
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Элла ПамфиловаЦИК РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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