В Кремле прокомментировали вопрос изменения избирательного законодательства

"Пока нет четко сформированной позиции. Сейчас осуществляется обмен подобными экспертными точками зрения. Безусловно, мнение (главы ЦИК РФ) Эллы Памфиловой важно, оно принимается во внимание. Есть и другие точки зрения. Пока это все на уровне экспертного обсуждения. Четкой позиции нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, назрела ли реформа избирательной системы и нужна ли она перед выборами в Госдуму.