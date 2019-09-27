В Кремле прокомментировали вопрос изменения избирательного законодательства

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Кремле не отвергают ни изменения, ни сохранения нынешнего избирательного законодательства, четкой позиции пока нет, все находится на уровне экспертного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Пока нет четко сформированной позиции. Сейчас осуществляется обмен подобными экспертными точками зрения. Безусловно, мнение (главы ЦИК РФ) Эллы Памфиловой важно, оно принимается во внимание. Есть и другие точки зрения. Пока это все на уровне экспертного обсуждения. Четкой позиции нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, назрела ли реформа избирательной системы и нужна ли она перед выборами в Госдуму.
На вопрос, рассматривается ли опция оставить все как есть, пресс-секретарь ответил, что "изначально не отвергается ни одна опция вообще".
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