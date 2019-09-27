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РИА Новости

Встреча глав МИД Грузии и России была необходима, заявили в Тбилиси

12:38 27.09.2019
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси
Река Кура и исторический центр Тбилиси
© РИА Новости / Александр Чипурин
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Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Одна встреча глав МИД Грузии и РФ не способна решить всех вопросов, но она была необходима, считает госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
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Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
"Это был верный шаг. Мы должны сделать все для того, чтобы конфликт был урегулирован мирным путём, без войны... Эти вопросы обсуждаются на Женевских дискуссиях, этот же вопрос рассматривался на встрече министров иностранных дел двух стран. Мы не можем и не будем сидеть сложа руки ", - заявила Цихелашвили журналистам.
По ее словам, обществу не стоит ожидать, что одна встреча решит все проблемы, но "использование этой возможности было необходимо".
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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