Встреча глав МИД Грузии и России была необходима, заявили в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 сен – РИА Новости. Одна встреча глав МИД Грузии и РФ не способна решить всех вопросов, но она была необходима, считает госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.

"Это был верный шаг. Мы должны сделать все для того, чтобы конфликт был урегулирован мирным путём, без войны... Эти вопросы обсуждаются на Женевских дискуссиях, этот же вопрос рассматривался на встрече министров иностранных дел двух стран. Мы не можем и не будем сидеть сложа руки ", - заявила Цихелашвили журналистам.

По ее словам, обществу не стоит ожидать, что одна встреча решит все проблемы, но "использование этой возможности было необходимо".