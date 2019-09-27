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РИА Новости

В МИД прокомментировали дело арестованного в Италии Коршунова

12:35 27.09.2019 (обновлено: 13:01 27.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российская Федерация считает безосновательными обвинения в адрес арестованного в Италии гражданина РФ Александра Коршунова, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Все это не просто притянуто за уши - это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам, занимаются "разогревом" все той же самой темы о российском присутствии везде и всегда, о российской "токсичности". Есть и другие примеры, менее резонансные", - заявил Рябков в интервью изданию "Международная жизнь".
На одной из улиц Неаполя
6 сентября, 18:18Сказано в эфире
Юрист о "деле Коршунова": суду в Италии придется учесть много нюансовЗадержания россиян за рубежом с подачи США стали стандартной практикой, но шансы на выдачу Вашингтону подозреваемого в экономическом шпионаже Александра Коршунова неоднозначны, сказала в эфире радио Sputnik юрист по международному праву Марина Силкина.
Замминистра пояснил, что, согласно его пониманию, в содержательной части обвинения, которое сформулировано против Коршунова, речь идет о том, что "он занимался, в частности, подбором людей" для возможной работы, "причем делал это не таясь, контактируя с теми, кто уже не работал на данный момент в соответствующей американской корпорации".
О задержании топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
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