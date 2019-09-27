В МИД прокомментировали дело арестованного в Италии Коршунова

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российская Федерация считает безосновательными обвинения в адрес арестованного в Италии гражданина РФ Александра Коршунова, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Все это не просто притянуто за уши - это шито белыми нитками. Это очередной вопиющий случай, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам, занимаются "разогревом" все той же самой темы о российском присутствии везде и всегда, о российской "токсичности". Есть и другие примеры, менее резонансные", - заявил Рябков в интервью изданию "Международная жизнь".

Замминистра пояснил, что, согласно его пониманию, в содержательной части обвинения, которое сформулировано против Коршунова, речь идет о том, что "он занимался, в частности, подбором людей" для возможной работы, "причем делал это не таясь, контактируя с теми, кто уже не работал на данный момент в соответствующей американской корпорации".