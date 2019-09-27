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РИА Новости

В Кремле надеются на возобновление авиасообщения с Грузией

12:33 27.09.2019 (обновлено: 12:48 27.09.2019)
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© Depositphotos / Lina_moСамолеты грузинской авиакомпании Airzena
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / Lina_mo
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва надеется, что в свое время будут созданы подходящие и необходимые условия, чтобы восстановить авиасообщение России с Грузией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Авиасообщение - оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в свое время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения", - сказал Песков.
Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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