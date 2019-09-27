Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T12:29Z
https://ria.ru/20190927/1559198358.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

После гибели четырех человек при пожаре в Тамбовской области возбудили дело

12:29 27.09.2019
170
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка и троих взрослых при пожаре в частном доме в Тамбовской области, сообщается на сайте СК РФ.
"При тушении пожара в жилом доме по улице Советской в селе Дмитриевщина Рассказовского района обнаружены тела четырех человек - 54-летних супругов, их четырехлетнего внука и 58-летнего родственника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... (по статье - ред.) "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки из-за высокой нагрузки от нескольких обогревательных приборов. Для установления причин трагедии и смерти потерпевших назначено проведение пожарно-технической, судебно-медицинской и ряда других экспертиз.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Вчера, 10:51РИА Новости
В Набережных Челнах начали проверку после пожара в заброшенном ресторане
120000
Обсудить 0
Следственный комитет РФТамбовская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Пензенской области пять человек пострадали в ДТП с фурой
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Задержание
Иностранные правоохранители ежегодно выдают России порядка 70 преступников
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области завели дело после после отравления газом трех человек
Лента
новостей
Храм Сорока мучеников Севастийских в городе Переславль-Залесский Ярославской области
Установлен подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в 2016 году
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Москве жировые отложения в вентиляции стали причиной задымления в ТЦ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Россия будет проявлять выдержку в отношениях с Украиной, заявила Матвиенко
Сотрудники МЧС РФ
При пожаре в доме под Самарой погибли двое детей
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Набережных Челнах начали проверку после пожара в заброшенном ресторане
Ружье
Охотник в Подмосковье случайно застрелил знакомого, разряжая ружье
Работники пожарной охраны
В Иркутской области потушили пожары в административном здании и на складе
Вертолет ООН. Архив
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара
В 2019 году в России сократилось количество "пьяных" преступлений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния