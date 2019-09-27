После гибели четырех человек при пожаре в Тамбовской области возбудили дело

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка и троих взрослых при пожаре в частном доме в Тамбовской области, сообщается на сайте СК РФ.

"При тушении пожара в жилом доме по улице Советской в селе Дмитриевщина Рассказовского района обнаружены тела четырех человек - 54-летних супругов, их четырехлетнего внука и 58-летнего родственника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... (по статье - ред.) "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.