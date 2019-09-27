В Пензенской области пять человек пострадали в ДТП с фурой

ПЕНЗА, 27 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и фура столкнулись в пятницу в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло около 10.00 мск на 539 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt под управлением 30-летнего водителя и автомобиля Daf под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.