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РИА Новости

В Пензенской области пять человек пострадали в ДТП с фурой

12:26 27.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ПЕНЗА, 27 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и фура столкнулись в пятницу в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 10.00 мск на 539 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt под управлением 30-летнего водителя и автомобиля Daf под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что детей среди пострадавших нет. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства выясняются.
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