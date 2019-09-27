Иностранные правоохранители ежегодно выдают России порядка 70 преступников

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Порядка 70 преступников ежегодно выдают в Россию иностранные государства; кроме того, каждый год иностранные правоохранители задерживают более ста обвиняемых, разыскиваемых в РФ, сообщили в пресс-службе МВД России.

"Ежегодно за рубежом задерживается свыше 100 обвиняемых, разыскиваемых российской стороной. При содействии Бюро (Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ - ред.) порядка 70 преступников выдаются в Россию", - рассказали в пресс-службе.

На территории России также "активно задерживаются" иностранные граждане, объявленные в розыск по каналам Интерпола, отметили в российском МВД.

Кроме того, ежегодно на основе полученной НЦБ Интерпола МВД России оперативной информации возбуждается порядка 100 уголовных дел.

"Ежегодно на основе полученной подразделением оперативной информации возбуждается порядка 100 уголовных дел, выявляется похищенное и вывезенное за рубеж имущество, включая объекты культурного наследия, вскрываются схемы легализации преступных доходов, в том числе от коррупционной деятельности", - говорится в сообщении МВД РФ.