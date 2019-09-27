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РИА Новости

Иностранные правоохранители ежегодно выдают России порядка 70 преступников

12:23 27.09.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Порядка 70 преступников ежегодно выдают в Россию иностранные государства; кроме того, каждый год иностранные правоохранители задерживают более ста обвиняемых, разыскиваемых в РФ, сообщили в пресс-службе МВД России.
"Ежегодно за рубежом задерживается свыше 100 обвиняемых, разыскиваемых российской стороной. При содействии Бюро (Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ - ред.) порядка 70 преступников выдаются в Россию", - рассказали в пресс-службе.
На территории России также "активно задерживаются" иностранные граждане, объявленные в розыск по каналам Интерпола, отметили в российском МВД.
Кроме того, ежегодно на основе полученной НЦБ Интерпола МВД России оперативной информации возбуждается порядка 100 уголовных дел.
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"Ежегодно на основе полученной подразделением оперативной информации возбуждается порядка 100 уголовных дел, выявляется похищенное и вывезенное за рубеж имущество, включая объекты культурного наследия, вскрываются схемы легализации преступных доходов, в том числе от коррупционной деятельности", - говорится в сообщении МВД РФ.
Помимо этого, благодаря использованию возможностей Интерпола, ежегодно в России и за рубежом выявляются "сотни похищенных транспортных средств", сообщили в пресс-службе МВД России.
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