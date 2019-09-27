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РИА Новости

Санкции США против главы МИД Ирана призваны подорвать СВПД, уверен Ульянов

12:17 27.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкции США против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа - чудовищный шаг, курс американцев направлен на подрыв действующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Они (США - ред.) ввели санкции против министра иностранных дел Зарифа, это уже вообще чудовищно, за пределами всякого понимания, всякой логики. К сожалению, американцы постоянно допускают такие крупнейшие ошибки, и даже их курс фактически направлен на подрыв действующего СВПД. Если это произойдет, есть вероятность того, что МАГАТЭ утратит всякий контроль за развитием ядерной программы Ирана", - сказал Ульянов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Вена в МИА "Россия сегодня".
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Дипломат также напомнил, что американцы ввели санкции против высшего духовного руководителя Ирана.
"Это нонсенс, никакого значения не имеет, но это оскорбительно по отношению к иранскому народу, для которого авторитет высшего духовного руководителя очень высок. И кончено, это не настраивает Тегеран на дипломатический лад, на контакты с американскими представителями, пока они проводят такую позицию ", - отметил он.
Ранее США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана, а позже и против министра иностранных дел Ирана. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Михаил Ульянов (дипломат)Мохаммад Джавад ЗарифРоссияИранСШАВ мире
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