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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Установлен подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в 2016 году

12:17 27.09.2019 (обновлено: 12:41 27.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХрам Сорока мучеников Севастийских в городе Переславль-Залесский Ярославской области
Храм Сорока мучеников Севастийских в городе Переславль-Залесский Ярославской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Установлен подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в Ярославской области игумена Даниила (Соколова) в 2016 году, сообщает в пятницу СК и МВД России.
Настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года.
"В результате следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего Александра Авдеева", - сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
По ее словам, в ходе допроса он сообщил обстоятельства совершенного им убийства игумена Даниила, пояснив, что похитил денежные средства в размере примерно 1 миллиона рублей, которые потратил на личные нужды. Его показания объективно согласуются с ранее полученными доказательствами.
Расследование дела продолжалось более трех лет, сообщила в свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Ход работы по раскрытию убийства взят на контроль руководством МВД России. Более трех лет оперативники, следователи и эксперты-криминалисты проводили системные мероприятия, направленные на установление личности преступника", - рассказала Волк.
Свеча. Архивное фото
10 июля 2016, 14:31РИА Новости
Убитый игумен Даниил похоронен на территории монастыря, где был настоятелемПохороны священника планировались на субботу, однако из-за нюансов следствия их перенесли на воскресенье. Утром в храме прошла литургия, а затем отпевание и погребение.
Подозреваемым, как сообщила Волк, оказался уроженец Владивостока, который сознался в том, что убил настоятеля, потому что хотел украсть монастырскую кассу. Как добавила Волк, мужчина в августе 2018 года был приговорен к 6 годам лишения свободы за аналогичное преступление.
"Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы. По инициативе сотрудников ГУУР МВД России осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву", - рассказала Волк.
В пятницу сотрудники МВД и СК выехали в Ярославскую область, где проверили показания фигуранта на месте, добавила она.
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Религия и мировоззрениерелигияИрина ВолкСледственный комитет РФМВД РФРоссияПроисшествия
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