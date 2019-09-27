Установлен подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в 2016 году

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Установлен подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в Ярославской области игумена Даниила (Соколова) в 2016 году, сообщает в пятницу СК и МВД России.

Настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года.

"В результате следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего Александра Авдеева", - сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе допроса он сообщил обстоятельства совершенного им убийства игумена Даниила, пояснив, что похитил денежные средства в размере примерно 1 миллиона рублей, которые потратил на личные нужды. Его показания объективно согласуются с ранее полученными доказательствами.

Расследование дела продолжалось более трех лет, сообщила в свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ход работы по раскрытию убийства взят на контроль руководством МВД России. Более трех лет оперативники, следователи и эксперты-криминалисты проводили системные мероприятия, направленные на установление личности преступника", - рассказала Волк.

Подозреваемым, как сообщила Волк, оказался уроженец Владивостока, который сознался в том, что убил настоятеля, потому что хотел украсть монастырскую кассу. Как добавила Волк, мужчина в августе 2018 года был приговорен к 6 годам лишения свободы за аналогичное преступление.

"Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы. По инициативе сотрудников ГУУР МВД России осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву", - рассказала Волк.