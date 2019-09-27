Ульянов: МАГАТЭ утратит контроль над ситуацией в Иране из-за подрыва СВПД

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) приведет к тому, что МАГАТЭ утратит контроль над ситуацией в Иране, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"К сожалению, американцы постоянно допускают такие крупнейшие ошибки. И даже, посмотрите, их курс фактически направлен на подрыв действующего Совместного всеобъемлющего плана действий. Если это произойдет, то есть вероятность того, что МАГАТЭ утратит всякий контроль за развитием ядерной программы Ирана. Кто от этого выиграет? Иранцы этого не хотят", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

Он отметил, что "самое главное - они (Иран - ред.) обеспечивают доступ инспекторам агентства ко всем объектам, которые вызывают вопросы МАГАТЭ". "Они предоставляют всю необходимую информацию, они транспарентны. Если проблемы возникают, они решаются в рабочем порядке", - сказал Ульянов.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.