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РИА Новости

Москва приветствует усилия Парижа по ситуации вокруг СВПД, заявил Ульянов

12:15 27.09.2019
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© РИА Новости / Павел Пасечник / Перейти в фотобанкВид Парижа
Вид Парижа
© РИА Новости / Павел Пасечник
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Вид Парижа. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва приветствует усилия президента Франции Эммануэля Макрона по разрядке ситуации вокруг СВПД, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Надо как-то выходить из этой ситуации, так как вполне реально рассматривается перспектива полного разрушения сделки (СВПД - ред.) в обозримом будущем, что не отвечало бы интересам даже США, судя по тому, как они озабоченно воспринимают шаги Ирана по сокращению выполнения обязательств. В этом плане мы приветствуем усилия французского президента Эммануэля Макрона, который пытается найти развязки. Он предлагает как раз то, что лежит на поверхности, ведь ситуация вокруг СВПД и, кстати, в Персидском заливе, начала ухудшаться стремительно после того, как США взяли курс на тотальное нефтяное эмбарго 4 мая", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
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По его словам, если США хотя бы вернулись к своей санкционной политике, как она выглядела по состоянию на конец апреля, это очень сильно бы разрядило ситуацию, однако Вашингтон к этому не готов.
Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки. По данным источников, Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭФранцияРоссияИранВ мире
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