Москва приветствует усилия Парижа по ситуации вокруг СВПД, заявил Ульянов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва приветствует усилия президента Франции Эммануэля Макрона по разрядке ситуации вокруг СВПД, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Надо как-то выходить из этой ситуации, так как вполне реально рассматривается перспектива полного разрушения сделки (СВПД - ред.) в обозримом будущем, что не отвечало бы интересам даже США, судя по тому, как они озабоченно воспринимают шаги Ирана по сокращению выполнения обязательств. В этом плане мы приветствуем усилия французского президента Эммануэля Макрона, который пытается найти развязки. Он предлагает как раз то, что лежит на поверхности, ведь ситуация вокруг СВПД и, кстати, в Персидском заливе, начала ухудшаться стремительно после того, как США взяли курс на тотальное нефтяное эмбарго 4 мая", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

По его словам, если США хотя бы вернулись к своей санкционной политике, как она выглядела по состоянию на конец апреля, это очень сильно бы разрядило ситуацию, однако Вашингтон к этому не готов.

Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки. По данным источников, Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.