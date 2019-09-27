Вопрос создания в Иране ядерного оружия неактуален, заявил Ульянов

"В принципе, чтобы создать ядерное оружие, нужна соответствующая инфраструктура. Короче говоря, МАГАТЭ в состоянии, на наш взгляд, вполне в состоянии при действующем дополнительном протоколе не допустить такого безобразия, не допустить отклонения от выполнения положений ДНЯО - Договора о нераспространении (ядерного оружия). Короче, вопрос о создании ядерного оружия в Иране, как мне представляется, абсолютно неактуален на сегодняшний день", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена.

США, выйдя из международных договоренностей с Ираном по атому, выдвинули Тегерану список из 12 условий. Тегеран, как и международные эксперты, считают эти условия невыполнимыми. В частности, помимо максимальных гарантий по ядерной программе, США требуют от Ирана обязательств по программе создания баллистических ракет, по терроризму и по сокращению влияния Ирана в целом ряде стран региона. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном 2015 года и вновь ввели санкции, предварительно отмененные в связи с достижением этого соглашения.