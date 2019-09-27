Аэропорт Симферополя готов рассмотреть инициативу создания курительных зон

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Вопрос организации курительных комнат в терминале аэропорта Симферополя будет рассмотрен после изменения соответствующего законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Газета "Известия" ранее сообщила, что Минздрав предлагает ограничить количество курилок в "чистых зонах" аэропортов до двух.

"В случае изменения законодательства и разрешения курения в зданиях аэровокзалов вопрос организации мест для курения в терминале аэропорта "Симферополь" и их количества будет рассмотрен в короткие сроки", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент в аэропорту Симферополя оборудованы специализированные места для курения на привокзальной площади рядом с терминалом, добавили в пресс-службе.

Аэропорт Симферополя обслужил четырехмиллионного с начала 2019 года пассажира в начале сентября. В 2018 году пассажиропоток аэропорта превысил 5,1 миллиона человек.