Аэропорт Симферополя готов рассмотреть инициативу создания курительных зон

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Вопрос организации курительных комнат в терминале аэропорта Симферополя будет рассмотрен после изменения соответствующего законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Газета "Известия" ранее сообщила, что Минздрав предлагает ограничить количество курилок в "чистых зонах" аэропортов до двух.
"В случае изменения законодательства и разрешения курения в зданиях аэровокзалов вопрос организации мест для курения в терминале аэропорта "Симферополь" и их количества будет рассмотрен в короткие сроки", - сообщили в пресс-службе.
На данный момент в аэропорту Симферополя оборудованы специализированные места для курения на привокзальной площади рядом с терминалом, добавили в пресс-службе.
Аэропорт Симферополя обслужил четырехмиллионного с начала 2019 года пассажира в начале сентября. В 2018 году пассажиропоток аэропорта превысил 5,1 миллиона человек.
Крупнейший на юге России новый терминал аэропорта Симферополя был построен менее чем за два года, он принял первых пассажиров 16 апреля 2018 года. Это самый крупный инвестиционный проект Крыма, стоимостью 32 миллиарда рублей. Аэропорт способен обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.