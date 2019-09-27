Ульянов рассказал, чего Россия ждет от нового гендиректора МАГАТЭ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы новый генеральный директор МАГАТЭ продолжил традиции, который сложились, когда гендиректором был Юкия Амано, скончавшийся летом, сказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Для нас важно в первую очередь, чтобы новый гендиректор был профессионалом, хорошим администратором, деполитизированным человеком, который обеспечил бы абсолютную беспристрастность в работе МАГАТЭ", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

По словам Ульянова, гендиректор МАГАТЭ должен отвечать за каждое свое слово, так как на нем лежит повышенная ответственность.

"Конечно, задача гендиректора обходить острые углы, не создавать конфликтные ситуации. Это возможно только в том случае, если он будет твердо придерживаться устава МАГАТЭ, сложившейся практики, действующих правил. Я бы еще добавил, хотелось бы, чтобы новый генеральный директор продолжил те традиции, которые сложились в последние годы деятельности Амано", - подчеркнул он.