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РИА Новости

Ульянов рассказал, чего Россия ждет от нового гендиректора МАГАТЭ

12:06 27.09.2019
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы новый генеральный директор МАГАТЭ продолжил традиции, который сложились, когда гендиректором был Юкия Амано, скончавшийся летом, сказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Для нас важно в первую очередь, чтобы новый гендиректор был профессионалом, хорошим администратором, деполитизированным человеком, который обеспечил бы абсолютную беспристрастность в работе МАГАТЭ", - сказал Ульянов в ходе видеомоста Москва-Вена по итогам 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.
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По словам Ульянова, гендиректор МАГАТЭ должен отвечать за каждое свое слово, так как на нем лежит повышенная ответственность.
"Конечно, задача гендиректора обходить острые углы, не создавать конфликтные ситуации. Это возможно только в том случае, если он будет твердо придерживаться устава МАГАТЭ, сложившейся практики, действующих правил. Я бы еще добавил, хотелось бы, чтобы новый генеральный директор продолжил те традиции, которые сложились в последние годы деятельности Амано", - подчеркнул он.
В конце июля скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Он является одним из четырех кандидатов пост главы МАГАТЭ. Остальные - представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо и глава комитета по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.
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Михаил Ульянов (дипломат)Юкия АманоМАГАТЭРоссияВ мире
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