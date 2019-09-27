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РИА Новости

Методиста московской школы уволили из-за запрета выходить в туалет ученикам

12:05 27.09.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПервоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудницу московской школы №1799 уволили после распоряжения о запрете выхода учеников в туалет во время уроков, сообщила РИА Новости директор школы Татьяна Сычева.
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Ранее в соцсетях было опубликовано распоряжение, где говорится о том, что в целях безопасности обучающихся им запрещено выходить во время уроков из учебного класса. В документе отмечалось, что для посещения туалета предназначены перемены. Кроме того, предполагалось, что дежурные учителя должны были проверять туалетные комнаты для выявления случаев курения.
"Оснований для введения данного распоряжения нет - это личная инициатива сотрудника, ее действия несут неправомочный характер. Она свои должностные полномочия превысила. Сегодня мы с ней трудовые отношения расторгаем. Данное распоряжение отменено еще вчера", - сообщила Сычева.
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МоскваОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Директор права. Для этого есть перемены. Всегда так было. В единичных случаях разрешали без проблем. С диареей нечего в школу ходить.
27 сентября, 12:26
vvab6
6011112
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