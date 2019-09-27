Методиста московской школы уволили из-за запрета выходить в туалет ученикам

Ранее в соцсетях было опубликовано распоряжение, где говорится о том, что в целях безопасности обучающихся им запрещено выходить во время уроков из учебного класса. В документе отмечалось, что для посещения туалета предназначены перемены. Кроме того, предполагалось, что дежурные учителя должны были проверять туалетные комнаты для выявления случаев курения.