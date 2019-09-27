Методиста московской школы уволили из-за запрета выходить в туалет ученикам

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сотрудницу московской школы №1799 уволили после распоряжения о запрете выхода учеников в туалет во время уроков, сообщила РИА Новости директор школы Татьяна Сычева.
Ранее в соцсетях было опубликовано распоряжение, где говорится о том, что в целях безопасности обучающихся им запрещено выходить во время уроков из учебного класса. В документе отмечалось, что для посещения туалета предназначены перемены. Кроме того, предполагалось, что дежурные учителя должны были проверять туалетные комнаты для выявления случаев курения.
"Оснований для введения данного распоряжения нет - это личная инициатива сотрудника, ее действия несут неправомочный характер. Она свои должностные полномочия превысила. Сегодня мы с ней трудовые отношения расторгаем. Данное распоряжение отменено еще вчера", - сообщила Сычева.