Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T12:01Z
https://ria.ru/20190927/1559196948.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:37:700:431_1036x0_80_0_0_4ed56aa856aac43789e39cec2c87c6e5.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины об СНГ

12:01 27.09.2019
932
© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Киев стремится заслужить одобрение западных партнеров и пытается переложить свои проблемы "с больной головы на здоровую", называя СНГ "клубом неудачников", считает политический аналитик из Белоруссии Александр Шпаковский.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история. Кулеба также назвал СНГ "клубом людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться" и "не могут ничего нового создать". В то же время Киеву, по словам вице-премьера, нужно стремиться в "клуб удачников". При президентстве Петра Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы.
Дмитрий Кулеба
Вчера, 10:59РИА Новости
Украина должна перестать быть частью "русского мира", заявил вице-премьер
"Видимо, стремясь получить какой-то политической эффект или заслужить одобрение западных партнеров, хотя они его об этом не просили, украинский вице-премьер пытается переложить проблемы собственной страны с больной головы на здоровую… Но вопрос ведь заключается в том, что двери в СНГ открыты как на выход, так и на вход. Другое дело, что в "клуб удачников", как показывает практика, пока Украину не очень зовут. Вернее, зовут, но не предоставляют там какого-либо права голоса", - заявил Шпаковский РИА Новости в пятницу.
По мнению собеседника, Украина интересна для Запада, в первую очередь, как рынок и источник трудовых ресурсов. Аналитик также обратил внимание, что многие украинцы в непростых экономических условиях вынуждены искать лучшей доли на территории Польши и других государств ЕС.
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Вчера, 10:29РИА Новости
Вице-премьер Украины: стране нужно работать над вступлением в НАТО
"Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников", однако нужно сказать, что Украина, во-первых, была в числе основателей этого клуба, а во-вторых, до того момента, пока Украина не начала стремиться в "клуб удачников", то есть не взяла курс на так называемую евроинтеграцию, ее макроэкономические показатели, непосредственно уровень жизни людей и размер внешнего долга были намного лучше, чем сейчас. А вот почему-то с момента… устремления в "клуб удачников" показатели Украины являются худшими за всю историю данного государства – огромный внешний долг, поразительное по своей скорости обнищание людей", - заметил Шпаковский.
По его мнению, во всем этом никого, кроме как "собственно украинское руководство, неадекватно оценивающее международную обстановку и собственное положение в мире, обвинить нельзя". "На нынешнем этапе на Украине пришла к власти прослойка людей, зачастую являющихся малокомпетентными, однако склонными к разного рода громким заявлениям", - заключил эксперт.
Заседание Верховной рады Украины
11 сентября, 15:22Сказано в эфире
"Пусть в Раде не волнуются". Аналитик о курсе Украины в ЕС и НАТООппозиция в Раде заподозрила власти Украины в попытке свернуть с курса страны в ЕС и НАТО, новый вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба отверг эти обвинения. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политический аналитик Павел Шипилин.
3340110
Обсудить 2
Дмитрий КулебаСНГЕвросоюзБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Эксперт прокомментировал невыдачу виз части российской делегации на ГА ООН
РИА
Новости
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
Дмитрий Кулеба
Украина должна перестать быть частью "русского мира", заявил вице-премьер
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Лента
новостей
Флаги ЕС
Вице-премьер Украины считает, что ЕС сам придет и предложит Киеву членство
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Ульянов допустил перенос мероприятий ГА ООН в Вену после визового скандала
Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС на Украине прекратила работу из-за ремонта обоих блоков
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
СМИ: шпионившая за Ассанжем испанская охранная служба передавала данные ЦРУ
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали предложение реформировать Совбез ООН
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Журналист пытается задать вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния