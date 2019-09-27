Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины об СНГ

МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Киев стремится заслужить одобрение западных партнеров и пытается переложить свои проблемы "с больной головы на здоровую", называя СНГ "клубом неудачников", считает политический аналитик из Белоруссии Александр Шпаковский.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история. Кулеба также назвал СНГ "клубом людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться" и "не могут ничего нового создать". В то же время Киеву, по словам вице-премьера, нужно стремиться в "клуб удачников". При президентстве Петра Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы.
"Видимо, стремясь получить какой-то политической эффект или заслужить одобрение западных партнеров, хотя они его об этом не просили, украинский вице-премьер пытается переложить проблемы собственной страны с больной головы на здоровую… Но вопрос ведь заключается в том, что двери в СНГ открыты как на выход, так и на вход. Другое дело, что в "клуб удачников", как показывает практика, пока Украину не очень зовут. Вернее, зовут, но не предоставляют там какого-либо права голоса", - заявил Шпаковский РИА Новости в пятницу.
По мнению собеседника, Украина интересна для Запада, в первую очередь, как рынок и источник трудовых ресурсов. Аналитик также обратил внимание, что многие украинцы в непростых экономических условиях вынуждены искать лучшей доли на территории Польши и других государств ЕС.
"Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников", однако нужно сказать, что Украина, во-первых, была в числе основателей этого клуба, а во-вторых, до того момента, пока Украина не начала стремиться в "клуб удачников", то есть не взяла курс на так называемую евроинтеграцию, ее макроэкономические показатели, непосредственно уровень жизни людей и размер внешнего долга были намного лучше, чем сейчас. А вот почему-то с момента… устремления в "клуб удачников" показатели Украины являются худшими за всю историю данного государства – огромный внешний долг, поразительное по своей скорости обнищание людей", - заметил Шпаковский.
По его мнению, во всем этом никого, кроме как "собственно украинское руководство, неадекватно оценивающее международную обстановку и собственное положение в мире, обвинить нельзя". "На нынешнем этапе на Украине пришла к власти прослойка людей, зачастую являющихся малокомпетентными, однако склонными к разного рода громким заявлениям", - заключил эксперт.
11 сентября, 15:22Сказано в эфире"Пусть в Раде не волнуются". Аналитик о курсе Украины в ЕС и НАТООппозиция в Раде заподозрила власти Украины в попытке свернуть с курса страны в ЕС и НАТО, новый вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба отверг эти обвинения. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политический аналитик Павел Шипилин.