Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины об СНГ

"Кулеба назвал СНГ "клубом неудачников", однако нужно сказать, что Украина, во-первых, была в числе основателей этого клуба, а во-вторых, до того момента, пока Украина не начала стремиться в "клуб удачников", то есть не взяла курс на так называемую евроинтеграцию, ее макроэкономические показатели, непосредственно уровень жизни людей и размер внешнего долга были намного лучше, чем сейчас. А вот почему-то с момента… устремления в "клуб удачников" показатели Украины являются худшими за всю историю данного государства – огромный внешний долг, поразительное по своей скорости обнищание людей", - заметил Шпаковский.