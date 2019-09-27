Два московских аэропорта оценили предложение ограничить число курилок

"Для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные места для курения, которые расположены на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала. Мы следим за изменениями в российском законодательстве. На сегодняшний день инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно", - сказал представитель "Домодедово".

В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов.