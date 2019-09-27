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РИА Новости

Два московских аэропорта оценили предложение ограничить число курилок

11:58 27.09.2019 (обновлено: 12:03 27.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Курительная комната. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" в случае положительного решения Госдумы по поводу курилок выделит изолированные помещения, соответствующие требованиям, сейчас в "чистой зоне" аэропорта законсервировано четыре специализированных курительных помещения, "Домодедово" считает, что говорить о планах по организации мест для курения преждевременно, сообщили РИА Новости представители авиагаваней.
Газета "Известия" ранее сообщила, что Минздрав предлагает ограничить количество курилок в "чистых зонах" аэропортов до двух.
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"В случае положительного решения Госдумы по поводу поправок, аэропорт выделит изолированные помещения, соответствующие требованиям. Из-за действующего запрета в "чистой зоне" воздушной гавани законсервировали четыре специализированных курительных помещения, которые работали раньше", - сказал представитель "Шереметьево".
Он добавил, что в большинстве аэропортов мира для курильщиков создают либо специально оборудованные изолированные комнаты, либо организуют зоны на открытом воздухе — во внутренних дворах, на балконах и крышах.
"Для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные места для курения, которые расположены на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала. Мы следим за изменениями в российском законодательстве. На сегодняшний день инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно", - сказал представитель "Домодедово".
В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмСергей БоярскийГосдума РФЕдиная РоссияДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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